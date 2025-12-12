Loreggia | uno spazio rinnovato per la Croce di Loreggiola

Lunedì 8 dicembre, la comunità di Loreggiola ha partecipato alla festa della Patrona e alla benedizione della croce sul ponte sul rio Acqualonga, ricostruito lo scorso anno. Un momento di rinnovamento e di valorizzazione di un simbolo storico, reso possibile grazie alle risorse della Provincia di Padova.

