L' operazione Ghenos-Scylletium contro i ladri di reperti archeologici

Un'importante operazione dei Carabinieri del Gruppo Tutela Patrimonio Culturale di Roma ha smantellato una rete di ladri di reperti archeologici, sequestrando oltre 12.000 reperti trafugati e arrestando 56 persone. L’indagine, coordinata dalle Procure di Catania e Catanzaro, ha portato a un colpo decisivo contro il traffico illecito di beni culturali.

L'indagine dei Carabinieri del Gruppo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, coordinati dalla Procura Distrettuale di Catania e dalla Procura Dda di Catanzaro, ha portato al sequestro di oltre a 12mila reperti archeologici trafugati e all'arresto e a 56 arresti. Quotidiano.net “Ghenos -Scylletium”, siti archeologici saccheggiati per alimentare il mercato clandestino: 11 arresti “Ghenos -Scylletium”, siti archeologici saccheggiati per alimentare il mercato clandestino: 11 arresti - Oltre alle misure cautelari sono scattate numerose perquisizioni in un'operazione contro la ‘ndrangheta ... quicosenza.it Maxi operazione “GHENOS”: 45 misure cautelari contro un traffico internazionale di beni culturali - Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, coordinata ... 98zero.com Gazzetta del Sud. . IL SACCHEGGIO NEI PARCHI ARCHEOLOGICI DELLA CALABRIA | Il video dell'operazione Ghenos-Scylletium: 11 arresti tra le province di Crotone, Messina e Catania https://gazzettadelsud.it/?p=2142029 - facebook.com facebook © Quotidiano.net - L'operazione Ghenos-Scylletium contro i ladri di reperti archeologici

Ghenos Scylletium - Maxi operazione contro i tombaroli: 56 arresti

Video Ghenos Scylletium - Maxi operazione contro i tombaroli: 56 arresti Video Ghenos Scylletium - Maxi operazione contro i tombaroli: 56 arresti