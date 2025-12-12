L’Opera di Santa Maria del Fiore come agisce la onlus dalle radici medievali che difende i gioielli dell’arte fiorentina e custodisce Duomo battistero e campanile di Giotto

L’Opera di Santa Maria del Fiore, con radici medievali, tutela e valorizza i tesori artistici di Firenze, tra cui il Duomo, il battistero e il campanile di Giotto. Con un bilancio di oltre 34 milioni di euro e circa 120 dipendenti, gestisce ogni anno l’afflusso di quasi un milione e mezzo di visitatori, preservando un patrimonio unico al mondo.

Firenze, 12 dicembre 2025 –  Un bilancio da 34 milioni e 400mila euro, oltre 120 dipendenti e un esercito di quasi un milione e mezzo di turisti all’anno. Nata nel 1296 dalla Repubblica Fiorentina sotto il patronato della potente Arte della Lana, l’Opera di Santa Maria del Fiore è una fabbriceria moderna, strutturata per proteggere, tramandare e valorizzare ciò che ha ricevuto in eredità, ossia uno dei più importanti patrimoni artistici, storici e culturali dell’umanità, che comprende la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Campanile di Giotto, il Battistero di San Giovanni, il Museo dell’Opera e l’area archeologica di Santa Reparata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

