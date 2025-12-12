L' onorevole il poeta e la signora con Lorenzo Flaherty al Teatro Govi

Sabato 13 dicembre al Teatro Govi di Genova va in scena la commedia “L'onorevole, il poeta e la signora”, interpretata da Lorenzo Flaherty, Francesco Branchetti e Isabella Giannone. Proseguendo con successo la sua tournée, lo spettacolo, scritto dal celebre Aldo De Benedetti, torna a coinvolgere il pubblico con humor e raffinatezza.

Sabato 13 dicembre al Teatro Govi di Genova prosegue per il secondo anno la lunga tournée dell’esilarante commedia del grande commediografo Aldo De Benedetti “L'Onorevole, il Poeta e la Signora” con Lorenzo Flaherty, Francesco Branchetti e Isabella Giannone. La regia è firmata da Francesco. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

