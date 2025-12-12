Longari svela | Milan-Zirkzee? Solo in un caso Si osserva la situazione Lewandowski Le novità

Gianluigi Longari fornisce aggiornamenti sulle ultime novità di calciomercato per il Milan, concentrandosi sulle possibili operazioni con Zirkzee e sulla situazione di Lewandowski. Il giornalista analizza le dinamiche attuali e le possibilità di intervento del club rossonero, offrendo uno sguardo dettagliato sulle strategie e sui potenziali sviluppi in vista della prossima finestra di mercato.

Calciomercato Milan, il giornalista Gianluigi Longari ha parlato anche della situazione legata a Lewandowski e a Zirkzee. Le ultime novità da Sportitalia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Longari svela: “Milan-Zirkzee? Solo in un caso. Si osserva la situazione Lewandowski”. Le novità

Joshua Zirkzee SHOW: Every Goal | Serie A 2023/24

