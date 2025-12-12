Loftus-Cheek potrebbe essere ceduto | ecco perché C’è l’opportunità Kovacic

Il mercato di gennaio si avvicina e il Chelsea valuta alcune cessioni per fare spazio alla rosa. Tra i possibili partenti figura Loftus-Cheek, considerato un'opzione di uscita. Contemporaneamente, il Milan monitora le opportunità di mercato e potrebbe puntare su Kovacic come alternativa, offrendo nuove possibilità sia per il club che per i giocatori coinvolti.

Calciomercato Milan, Loftus-Cheek potrebbe essere ceduto a gennaio. Tra le alternative c'è anche quella di Kovacic. Le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Loftus-Cheek potrebbe essere ceduto: ecco perché. C’è l’opportunità Kovacic

Loftus-Cheek potrebbe essere il primo “acquisto” del Milan a gennaio, ma in un ruolo diverso rispetto al solito. Nelle ultime due gare infatti Allegri lo ha schierato da quinto o da esterno di centrocampo, posizione che aveva ricoperto anche al Chelsea. E se fos - facebook.com Vai su Facebook

A tutto mercato: Maignan, Icardi, Loftus-Cheek. Una tentazione svizzera ... youtu.be/8lHRq81WbYY?si… via @YouTube Vai su X

Tuttosport sul Milan: "Loftus-Cheek, saluti mondiali? - Ne parla ampiamente l'edizione odierna di Tuttosport, sottolineando come il ... milannews.it scrive

SKY - Di Marzio: "Napoli, idea Loftus-Cheek del Milan, poco spazio per Lucca, potrebbe essere una pedina di scambio, la situazione" - Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fantacalcio soffermandosi sul possibile scambio Lucca- Da napolimagazine.com

Lo scambio fra Lucca e Loftus Cheek si può fare c'è solo un nodo da sciogliere

Video Lo scambio fra Lucca e Loftus Cheek si può fare c'è solo un nodo da sciogliere Video Lo scambio fra Lucca e Loftus Cheek si può fare c'è solo un nodo da sciogliere