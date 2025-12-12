Loftus-Cheek lontano da Napoli | scambio con Lucca complicato

Le recenti voci di mercato avevano accostato Ruben Loftus-Cheek al Napoli, ipotizzando uno scambio con Luca Lucca. Tuttavia, le trattative sembrano aver incontrato ostacoli, rendendo difficile la realizzazione di questa operazione. Di seguito, gli aggiornamenti sulle dinamiche che coinvolgono i due giocatori e le prospettive future.

Le ipotesi di mercato che nelle ultime settimane hanno accostato Ruben Loftus-Cheek al Napoli trovano oggi un . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

