L'odissea di una donna incinta per un'ecografia | O paghi 210 euro al privato o vai fuori Milano
Una donna incinta di Milano denuncia le difficoltà nel sottoporsi a un'ecografia morfologica, uno degli esami più cruciali in gravidanza. Le sue segnalazioni evidenziano i costi elevati e le limitate disponibilità presso i centri pubblici, costringendola a considerare soluzioni private o spostamenti fuori città. Un problema che riflette le sfide del sistema sanitario locale.
