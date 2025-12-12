L’odissea di mia figlia | infezione sottovalutata a Fabriano le hanno salvato la vita

Un’infezione sottovalutata ha messo a rischio la vita di una bambina a Bologna, ma grazie all’intervento tempestivo a Fabriano è stato possibile salvarla. Questa vicenda mette in luce l’importanza di un’accurata diagnosi e delle cure rapide in situazioni di emergenza sanitaria.

Ancona, 12 dicembre 2025 – “ Mia figlia per un’infezione non diagnosticata o meglio sottovalutata ha rischiato di morire a Bologna. L’ho portata d’urgenza a Fabriano dove le hanno salvato la vita. Vorrei raccontare la nostra storia per mostrare a tutti, da una parte l’effetto dei continui tagli alla sanità, dall’altro l’eccellenza che abbiamo nel nostro piccolo ospedale di provincia”. A parlare è Ilenia Sargenti, infermiera della chirurgia dell’ospedale Profili di Fabriano che nei giorni scorsi è dovuta accorrere a Bologna per dei forti dolori addominali che hanno colpito la figlia che lavora nel capoluogo emiliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

