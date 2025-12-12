Locale etnico chiuso dalla polizia locale | era aperto da appena 20 giorni

A soli venti giorni dall'apertura, un locale etnico di Forlì è stato chiuso dalla polizia locale. Il Questore Claudio Mastromattei ha disposto una sospensione di quindici giorni per l'esercizio pubblico situato in corso Mazzini, nell'ambito di controlli e verifiche sul rispetto delle normative.

Forlì, 12 dicembre 2025 - Il Questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, ha disposto la sospensione per quindici giorni della licenza di un esercizio pubblico situato in c orso Mazzini. Il provvedimento arriva dopo una serie di controlli della Polizia di Stato che hanno evidenziato come il locale fosse diventato un punto di ritrovo abituale per persone pericolose e pregiudicate. Nonostante fosse attivo da appena venti giorni, il locale – gestito da una cittadina straniera – è risultato frequentato da soggetti con precedenti per spaccio di droga, destinatari di daspo urbano e da cittadini stranieri irregolari. Ilrestodelcarlino.it

