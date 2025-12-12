Locale etnico aperto da pochi giorni in corso Mazzini e già chiuso della Polizia | Frequentato da persone pericolose

Un locale etnico aperto da poche settimane in corso Mazzini è stato chiuso dalla Polizia su disposizione del questore Claudio Mastromattei, che lo ha qualificato come un luogo diventato pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, evidenziando la presenza di persone ritenute pericolose.

Aperto da una ventina di giorni e chiuso dal questore Claudio Mastromattei “perché divenuto luogo pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Si tratta di un locale etnico di ristorazione che si trova in corso Mazzini. L'applicazione dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

È stato chiuso alle 16 di oggi per 30 giorni. Si tratta di un negozio etnico, recidivo- vendeva un pò di tutto anche se prevalentemente generi alimentari - in Via Eugenio Chiesa. Sono intervenuti gli agenti della Questura di Terni e la polizia locale. Aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook

Minimarket aperto, ma la licenza è sospesa: chiuso definitivamente dalla municipale - Un altro minimarket etnico del centro storico, a pochi passi dal Camec, da tempo oggetto di controlli della polizia locale – che sin dall’apertura aveva verbalizzato a ... Secondo lanazione.it

Montemarciano, cucina da incubo al locale etnico mediorientale: 33mila euro di multa e attività sospesa - Scarsa igiene e poca sicurezza sul lavoro: il locale etnico mediorientale di Montemarciano incassa la sospensione dell'attività e multe complessive per circa 33mila euro. Riporta corriereadriatico.it

