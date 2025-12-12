Lo strano riscaldamento di Hatate prima di Celtic-Roma | a cosa serve l'allenamento per gli occhi

Prima di Celtic-Roma, Maeda Hatate ha attirato l'attenzione con un insolito riscaldamento degli occhi, eseguendo movimenti in tutte le direzioni. Questo particolare allenamento ha suscitato curiosità tra tifosi e osservatori, lasciando spazio a domande sul suo scopo e sui benefici di questa pratica prima di una partita importante.

Hatate ha catturato l'attenzione degli spettatori con il suo particolare riscaldamento degli occhi prima della partita contro la Roma: ha cominciato a muoverli in tutte le direzioni. Fanpage.it

