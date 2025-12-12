Durante un intervento ad Atreju, Abu Mazen ha affermato che lo Stato di Palestina non rappresenta una minaccia securitaria, ma piuttosto un partner per la pace. Il leader palestinese ha sottolineato l’importanza di un dialogo costruttivo e di un impegno condiviso per una convivenza pacifica nella regione.

“Lo stato di Palestina non sarà una preoccupazione securitaria per nessuno ma anzi sarà un partner per la costruzione della pace”. Lo ha detto il leader palestinese Abu Mazen in un passaggio del suo discorso sul palco di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia in corso a Roma. “Il nostro indirizzo è quello di una pace stabile e duratura con due stati – ha detto il presidente dell’Anp- la Palestina può avere l’assetto del 1967 a fianco di Israele, nel rispetto reciproco, unico modo per garantire pace permanente nella nostra regione”. Nel video il discorso integrale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it

“Lo Stato di Palestina non deve spaventare nessuno”: il discorso di Abu Mazen ad Atreju - Il leader palestinese interviene ad Atreju: "Due Stati, rispetto reciproco per una pace duratura nella regione" ... ilfattoquotidiano.it

Lo stato di Palestina rimane più lontano che mai - Mentre sempre più paesi europei e occidentali stanno formalizzando il riconoscimento dello stato di Palestina, la sua creazione sembra più lontana e improbabile che mai, a causa soprattutto degli ... ilpost.it

COSTARAINERA RICONOSCE LO STATO DI PALESTINA: VOTO UNANIME DEL CONSIGLIO COMUNALE - facebook.com facebook