Lo spread scende ancora | 67 punti base il minimo dal 2008 FdI | La migliore risposta ai professori della catastrofe
Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 67 punti base, raggiungendo il livello più basso dal 2008. Un calo che evidenzia una fase di stabilità e fiducia nei mercati finanziari, mentre le dichiarazioni politiche di FdI sottolineano l'importanza di questa diminuzione come risposta alle preoccupazioni economiche e alle sfide del momento.
Nuovo record al ribasso per lo spread tra Btp e Bund, che è sceso a 67 punti, i minimi da settembre 2008. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,53% e quello tedesco al 2,85%. Ieri aveva chiuso a 68 punti, il livello più basso dal 2009. «Lo spread ai minimi dal 2008 è la migliore risposta ai professori della catastrofe », ha commentato il senatore di FdI e componente della commissione Finanze, Giorgio Salvitti. Lo spread ai minimo dal settembre 2008. «A coloro che preconizzavano la tempesta perfetta, i mercati dicono che il governo Meloni ha riportato sulla strada dell’affidabilità i nostri conti pubblici», ha aggiunto, ricordando che «il deficit che scende è sintomo di un atteggiamento corretto sulle misure economiche, finanziarie e fiscali e porta alla promozione degli investitori». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve calo a 68 punti. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,52% #ANSA Vai su X
Il governo sbandiera la riduzione dello spread tra BTP e Bund come se fosse il frutto delle proprie grandi politiche economiche. La verità è molto più semplice – e molto meno gloriosa. Lo spread scende perché la Germania è in piena crisi industriale e finanzia - facebook.com Vai su Facebook
Lo spread Btp-Bund scende a 67 punti, ai minimi dal 2008 - Scende ancora il differenziale tra i due titoli di Stato, il rendimento del decennale italiano al 3,53%. Riporta msn.com
SPREAD, GASPARRI (FI): SEGNALE CHE ITALIA E' IN BUONA SALUTE - “Mentre Landini oggi sciopera contro il governo di centrodestra, noi registriamo un dato molto positivo: lo spread Btp- Come scrive 9colonne.it
