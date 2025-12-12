Lo spread scende ancora | 67 punti base il minimo dal 2008 FdI | La migliore risposta ai professori della catastrofe

Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 67 punti base, raggiungendo il livello più basso dal 2008. Un calo che evidenzia una fase di stabilità e fiducia nei mercati finanziari, mentre le dichiarazioni politiche di FdI sottolineano l'importanza di questa diminuzione come risposta alle preoccupazioni economiche e alle sfide del momento.

Nuovo record al ribasso per lo spread tra Btp e Bund, che è sceso a 67 punti, i minimi da settembre 2008. Il rendimento del decennale italiano si attesta al 3,53% e quello tedesco al 2,85%. Ieri aveva chiuso a 68 punti, il livello più basso dal 2009. «Lo spread ai minimi dal 2008 è la migliore risposta ai professori della catastrofe », ha commentato il senatore di FdI e componente della commissione Finanze, Giorgio Salvitti. Lo spread ai minimo dal settembre 2008. «A coloro che preconizzavano la tempesta perfetta, i mercati dicono che il governo Meloni ha riportato sulla strada dell’affidabilità i nostri conti pubblici», ha aggiunto, ricordando che «il deficit che scende è sintomo di un atteggiamento corretto sulle misure economiche, finanziarie e fiscali e porta alla promozione degli investitori». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it