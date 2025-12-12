Lo sfogo dell’alpinista Simone Moro | Ancora danni al mio allevamento

Simone Moro, noto alpinista, esprime il suo disappunto per i recenti danni subiti al suo allevamento a Maresana. Mentre si trovava in Himalaya, ignoti hanno danneggiato le reti di protezione delle sue capre, causando preoccupazione e danni economici. Un episodio che mette in evidenza le difficoltà e le minacce che affrontano gli allevatori della zona.

IN MARESANA. Mentre l'alpinista era in Himalaya, ignoti hanno danneggiato le reti che proteggono le sue capre. «Un atto meschino, e non è la prima volta. Ho già avvisato la Polizia».

