Lo sfogo dell’alpinista Simone Moro | Ancora danni al mio allevamento

Ecodibergamo.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Moro, noto alpinista, esprime il suo disappunto per i recenti danni subiti al suo allevamento a Maresana. Mentre si trovava in Himalaya, ignoti hanno danneggiato le reti di protezione delle sue capre, causando preoccupazione e danni economici. Un episodio che mette in evidenza le difficoltà e le minacce che affrontano gli allevatori della zona.

IN MARESANA. Mentre l’alpinista era in Himalaya, ignoti hanno danneggiato le reti che proteggono le sue capre. «Un atto meschino, e non è la prima volta. Ho già avvisato la Polizia». Ecodibergamo.it

