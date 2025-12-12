Lo sciopero che scuote gli atelier e i laboratori di alta moda in Italia

Uno sciopero di breve durata ha coinvolto atelier e laboratori di alta moda in Italia, evidenziando tensioni interne e disaccordi sulle decisioni aziendali. I dipendenti di un importante gruppo del lusso hanno deciso di interrompere le attività, richiedendo maggiore trasparenza e un dialogo più aperto con la dirigenza, per tutelare il valore e la qualità dei marchi italiani nel panorama internazionale.

. Dipendenti di un importante gruppo del lusso hanno interrotto le attività con uno sciopero di alcune ore, segnalando tensioni interne, decisioni aziendali impopolari e la necessità di un dialogo più trasparente con chi ogni giorno sostiene i marchi più celebri a livello globale. La calma apparente nei laboratori e negli atelier di Scandicci è stata spezzata da un forte segnale di dissenso che ha attraversato corridoi e uffici, con i dipendenti del gruppo Kering in sciopero per quattro ore, manifestando con fermezza e dignità.