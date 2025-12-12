Lo Schiaccianoci al Teatro Olimpico di Roma Rivive il balletto natalizio per eccellenza
Nuova produzione de “Lo Schiaccianoci” del Balletto di Milano. Ha debuttato al Teatro Olimpico per la stagione dell’Accademia Filarmonica Romana. Fra magia fiabesca e art déco, rivive il balletto natalizio per eccellenza. Servizio di Clara Iatosti TG2000. Tv2000.it
