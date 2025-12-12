Lo scandalo della sposa già convolata a nozze scuote Rovellasca | ora il finto matrimonio apre la strada a una vera indagine

Uno scandalo scuote Rovellasca: una cerimonia nuziale falsa, organizzata da una donna di 54 anni già sposata, ha portato all'apertura di un’indagine. I carabinieri di Turate hanno sequestrato l’atto utilizzato per simulare il matrimonio, che ha coinvolto un nuovo compagno ignaro della falsità. L’episodio apre una serie di interrogativi sulla veridicità delle nozze e sulle conseguenze legali.

Rovellasca Porro (Como), 12 dicembre 2025 – Falso in atto pubblico commesso da privato. È l’ipotesi di reato con cui i carabinieri di Turate hanno sequestrato l’atto utilizzato per simulare il matrimonio celebrato nei giorni scorsi a Rovellasca, organizzato da una donna di 54 anni, residente a Saronno (in provincia di Varese) e già sposata, con il nuovo compagno, un coetaneo che frequentava da cinque anni e che non ha mai sospettato che quella cerimonia non aveva alcun valore. Fino a martedì, quando è stato convocato dai carabinieri. I militari, nel ricostruire quanto accaduto, hanno denunciato la donna e trovato l’atto utilizzato per apporre le firme, replica di un reale documento, creato con un modello trovato on line, che riportava data e ora della cerimonia celebrata a Rovellasca, Comune del Comasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it