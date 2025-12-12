Livorno boom di nascite all' ospedale | nove in un giorno e mezzo FOTO

A Livorno, nel reparto di maternità dell’ospedale, si è registrato un vero e proprio boom di nascite, con nove neonati venuti al mondo in circa 32 ore tra l’8 e il 10 dicembre. Un episodio che ha attirato l’attenzione e sottolinea l’intensa attività del reparto in un breve periodo.

