Liverpool | Salah ai margini

Salah potrebbe lasciare il Liverpool a gennaio: il suo ruolo è in discussione e diverse società hanno manifestato interesse. La situazione del calciatore egiziano continua a essere al centro dell'attenzione nel mondo del calcio, alimentando rumors e speculazioni sul suo futuro con i Reds.

. può partire a gennaio. Ecco la lista dei club interessati. La vicenda  Salah  tiene sempre banco  in casa Liverpool. Il club inglese continua a far trapelare l’intenzione di trattenere a gennaio il campione egiziano, mentre dal lato del calciatore il messaggio inviato è sempre lo stesso: giocare sempre e sentirsi protagonista. L’ex Roma sogna, di fatto, un cambio della guida tecnica, ma la società ha ribadito la fiducia a Arne Slot. Intanto,  i club sauditi sono tornati alla carica per ingaggiare il campione 33enne. Dopo l’asfissiante corteggiamento della scorsa stagione, l’Al-Nassr e altre società della Saudi League hanno preso nuove informazioni con l’agente dell’attaccante. 🔗 Leggi su Parlami.eu

