LIVE Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv 74-79 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | la capolista infligge la prima sconfitta stagionale casalinga ai bolognesi
La Virtus Bologna subisce la prima sconfitta stagionale in Eurolega, perdendo in casa contro Hapoel Tel Aviv con il punteggio di 74-79. La partita, ricca di emozioni, ha visto i bolognesi fermarsi nel loro cammino di imbattibilità, lasciando spazio a un confronto combattuto fino all’ultimo minuto. Segui gli aggiornamenti in tempo reale con la nostra diretta.
22:31 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito anche quest'oggi. Buon proseguimento di serata e un saluto sportivo! 22:28 TOP SCORER: Virtus Bologna: Morgan 21, Diouf e Alston Jr. 11; Hapoel Tel Aviv: Bryant 22, Outuru 21, Micic 12 Finisce qui: la Virtus Bologna incassa la prima sconfitta casalinga contro l'Hapoel Tel Aviv per 74-79! 74-79 Matt Morgan da due. 72-79 12 per Elijia Bryant a cronometro fermo. 72-77 22 per Matt Morgan ai liberi. 70-77 Elijia Bryant segna e subisce fallo, sbagliando però il libero aggiuntivo.
