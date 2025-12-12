La sfida tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv, valida per l'Eurolega 2026, si mantiene aperta e ricca di suspense. Con il punteggio di 65-64 nel quarto finale, le due squadre si contendono la vittoria in una partita combattuta fino all'ultimo secondo, offrendo un incontro emozionante ai tifosi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-75 12 per Diouf a cronometro fermo. 67-75 Elijia Bryant brucia la retina dalla media! +8 Hapoel che tenta la fuga decisiva a -1’45” dal termine. 67-73 22 per Outuru in lunetta. 67-71 Elijia Bryant da due. +4 Hapoel, time-out Ivanovic a circa tre minuti dalla sirena finale. 67-69 Jones accelera e va fin in fondo. 67-67 CARSEN EDWARDS! SI SBLOCCA L’AMERICANO, PARITA’. 65-67 Ancora Blakeney da tre per il nuovo vantaggio Hapoel. 65-64 Smailagic! La Virtus mette nuovamente la freccia. 63-64 Risponde Jones con la stessa moneta! Hapoel ancora davanti. 63-61 SMALILAGIC! BOMBA E CONTRO-SORPASSO VIRTUS. Oasport.it

LIVE Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv 65-64, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: partita ancora incerta nel quarto conclusivo - out Ivanovic a circa tre minuti dalla sirena finale. oasport.it

| Virtus Bologna contro Hapoel Tel Aviv, diretta testuale (67-71 al 37) - QUARTO QUARTO: Ultimo quarto, alto e basso e Oturu segna da sotto, Virtus perde palla e Jones segna indisturbato il - pianetabasket.com

Corriere della Sera. . Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv: la protesta - facebook.com facebook

???? #EuroLeague | Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv: la situazione x.com