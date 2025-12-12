La partita tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv, valida per l'Eurolega 2026, entra nel vivo con un terzo quarto ricco di emozioni. Dopo un primo tempo equilibrato, gli emiliani mantengono il vantaggio, mentre Blakeney firma il sorpasso con una tripla decisiva. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per non perdere le fasi salienti del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-61 Blakeney con la tripla del sorpasso! Time-out immediato di Dusko Ivanovic. 60-58 Elijia Bryant appoggia e riporta l’Hapoel a -2. 60-56 VIIIILDOOOOZAAA! TRIPLAAAAAAA 57-56 Ancora Outuru per il canestro del -1. 57-54 Stoppata irregolare di Vildoza, mini-break Hapoel e -3. 57-52 Outuru arpiona il rimbalzo e segna. Inizia la frazione decisiva! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? la Virtus Bologna è ancora avanti, 57-50 sull’Hapoel Tel Aviv! 57-50 Matt Morgan da due! 55-50 Ancora l’ex Efes che sfrutta il tabellone: l’Hapoel si riavvicina, -5. Oasport.it

LIVE Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv 57-50, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sale l’intensità nel terzo quarto, gli emiliani ancora avanti dopo 30' - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo in attacco di Diarra. oasport.it

LIVE | VIRTUS BOLOGNA CONTRO HAPOEL TEL AVIV, DIRETTA TESTUALE (19-15 AL 8’) - Oturu segna subito da sotto, Vildoza mette la bomba, Malcom punisce dalla lunetta, Virtus lotta e prende un secondo possesso Diouf appoggia il +1 ... pianetabasket.com

