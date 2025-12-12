LIVE Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv 52-45 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i bolognesi mantengono a distanza gli ospiti nel terzo quarto

Segui in tempo reale il match di Eurolega tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv, con aggiornamenti sul punteggio e le azioni principali. La partita è molto combattuta, con i bolognesi che mantengono un vantaggio nel terzo quarto. Rimani con noi per non perdere nessuna novità e le emozioni di questa sfida.

52-45 Micic dalla media. 52-43 MAATT MOOOORGAAAAN! BOMBAAAAAAA 49-43 Ancora Outuru a bersaglio nel pitturato. 49-41 DIOUF COL FALLO! IL CENTRO TRICOLORE E' 'ON FIRE'. Rientra in campo Matt Morgan. 47-41 Outuru con il tap-in, che aggiorna il bottino personale a 13 punti. 47-39 RISPONDE SUBITO KARIM JALLOW CON LA STESSA MONETA! 44-39 Tripla di Micic che sale a quota 10 punti. 44-36 Rimbalzo di Diouf, rimorchio di Vildoza. Inizia la ripresa alla Virtus Arena! 21:25 11 punti equamente divisi tra Matt Morgan e Derrick Alston Jr. tra le fila della Virtus Bologna, con 6 punti e 5 rimbalzi di 'Momo' Diouf – 11 punti di Daniel Outuru e 8 di Elijia Bryant per l'Hapoel Tel Aviv.

