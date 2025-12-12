LIVE Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv 42-36 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | V-nere convincenti nel primo tempo +6 dopo 20?
Segui in tempo reale il match tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv, valido per l'Eurolega 2026. Dopo i primi 20 minuti, la Virtus si trova in vantaggio di 6 punti, grazie a una prestazione convincente. Aggiorna la diretta per non perdere gli sviluppi di questa sfida tra due squadre competitive.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La tripla di Edwards non va a bersaglio: dopo 20? la Virtus Bologna è avanti 42-36 sull’Hapoel Tel Aviv! 42-36 Vasilije Micic accelera e allunga il parziale ospite. 42-34 Altra tripla di Malcolm per il contro-break 6-0 Hapoel: time-out Dusko Ivanovic. 42-31 Micic da tre prova a scuotere i compagni. 42-28 Tap-in di Diouf! La Virtus prende il largo, israeliani in confusione. 40-28 DERRICK ALSTON JR! LA TRIPLA, ESPLODE LA VIRTUS ARENA. MOMO DIOUF CANCELLA MOTLEY! ‘NOT IN MY HOUSE’. 37-28 L’Hapoel torna sotto la doppia cifra di svantaggio grazie a Malcolm. Time-out immediato di coach Itoudis che vede la sua squadra scivolare ancora a -11. Oasport.it
| Virtus Bologna contro Hapoel Tel Aviv, diretta testuale (34-26 al 15) - SECONDO QUARTO: Rientrati in campo, Niang trovato libero da Diarra, schiaccia da sotto 26- pianetabasket.com
| Virtus Bologna contro Hapoel Tel Aviv, diretta (i 12 di Ivanovic) - LE ULTIME I convocati: Virtus in campo con Vildoza, Edwards, Pajola, Niang, Smailagic, Alston, Canka, Hackett, Morgan, Jallow, Diarra, Diouf, Akele. pianetabasket.comVirtus Bologna-Hapoel Tel Aviv: sarete alla Virtus Arena questa sera? ? - facebook.com facebook???? #EuroLeague | Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv: la situazione x.com
LIVE Bologna, manifestazione contro la partita Virtus Bologna-Hapoel Tel Aviv: diretta video