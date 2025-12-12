LIVE Skicross Val Thorens 2025 in DIRETTA | va in scena gara-2

Segui in tempo reale la seconda gara di skicross a Val Thorens, valida per la Coppa del Mondo di sci freestyle 2025/2026. Restate aggiornati con la nostra diretta live testuale per tutte le emozioni e i risultati di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda gara di skicross di Val Thorens, valevole per la Coppa del Mondo di sci freestyle 20252026. Dopo la splendida e storica doppietta firmata Deromedis-Zorzi, la truppa azzurra prova a risalire sul podio nel secondo appuntamento sulle nevi della località sciistica transalpina. Appuntamento alle 12.30 con gli ottavi maschili, seguiti subito dopo dai quarti femminili. Ben cinque gli azzurri in gara con Simone Deromedis che cerca la doppietta. Pattuglia italiana completata da un ispirato Edoardo Zorzi, da Dominik Zuech, Davide Cazzaniga e Federico Tomasoni. 🔗 Leggi su Oasport.it

