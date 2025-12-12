LIVE Skicross Val Thorens 2025 in DIRETTA | podio per un gran Deromedis Galli è quarta

Segui in diretta le emozionanti gare di skicross a Val Thorens 2025, con protagonisti Deromedis e Galli, che si contendono il podio. La stagione si preannuncia intensa e ricca di sfide, con gli atleti italiani pronti a puntare verso gli obiettivi più importanti, tra cui Milano-Cortina. Resta aggiornato sui risultati e le emozioni della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:05 Si prospetta una stagione emozionante per i colori azzurri, con gli atleti che puntano dritto verso Milano-Cortina, senza disdegnare questi primi appuntamenti. 14:03 SECONDO POSTO PER SIMONE DEROMEDIS! Prima tappa di Coppa del Mondo da urlo per l'azzurro, che è leader della classifica generale con 180 punti. 14:01 PODIO DEROMEDIS! Vince il canadese Drury, che si inventa una linea inedita e viene premiato. Photofinish tra Deromedis e Takats per la seconda posizione. 14:01 Simone può impostare le proprie linee, ma viene infilato da uno scatenato Drury.

