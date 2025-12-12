LIVE Skicross Val Thorens 2025 in DIRETTA | Jole Galli ai piedi del podio ora la finale di Deromedis

Segui in tempo reale le emozioni della gara di Skicross a Val Thorens 2025. La giornata è ricca di colpi di scena, con Jole Galli che sfiora il podio e ora si concentra sulla finale di Deromedis. Aggiorna la diretta per gli ultimi aggiornamenti e risultati live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:50 Sfuma il podio per la nostra Jole, in ritardo sin dalle prime porte. Back-to-back di una impeccabile Sandra Naeslund, che mette a segno il bis. Seconda piazza per la francese Berger Sabbatel, terza la svizzera Smith. 13:50 Scappano via in tre, Galli è purtroppo attardata. 13:49 Partenza in salita per l'italiana, che dovrà fare gara di rimonta. Naeslund subito al comando. 13:49 E' il momento della finalissima, la prima della stagione per Galli. L'azzurra se la vedrà con la svedese Sandra Naeslund, con la svizzera Fanny Smith e con la francese Marielle Berger Sabbatel. LIVE Skicross, Val Thorens 2025 in DIRETTA: Deromedis e Tomasoni in semifinale, ora Jole Galli - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:29 Allunga le linee Kappacher, passano dunque Federico Tomasoni e Simone Deromedis! LIVE Skicross, Val Thorens 2025 in DIRETTA: doppietta storica Deromedis-Zorzi! Italia da urlo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di skicross i Val Thorens. SkiCross, esordio da sogno: Deromedis trionfa e Zorzi firma la doppietta azzurra a Val Thorens Esordio con vittoria per Simone Deromedis che nella prima tappa di Coppa del Mondo di Skicross in Val Thorens ha dominato portandosi a casa i primi 100 punti della stagione. Dietro di lui Edoardo Zorzi per una doppietta mai avvenuta nella storia Azzurra.

