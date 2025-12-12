LIVE Skicross Val Thorens 2025 in DIRETTA | iniziano gli ottavi Deromedis sogna il bis
Segui in tempo reale gli ottavi di finale di Skicross a Val Thorens 2025. La competizione si anima con atleti di alto livello pronti a sfidarsi per la conquista della vittoria. Restate aggiornati per tutte le emozioni e i risultati live dalla pista.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.25 Il primo ottavo di finale vede la presenza di Davide Cazzaniga insieme allo svedese David Mobaerg, al canadese Kevin Drury, allo svizzero Jonas Lenherr. 12:21 In campo femminile Jole Galli proverà invece a superare l’ostacolo dei quarti di finale. 12:16 Dopo la storica doppietta di ieri firmata Deromedis-Zorzi l’Italia ci riprova. Ben 5 gli azzurri al via con i due saliti sul podio in gara-1, Zuech, Tomasoni e Cazzaniga. 12:12 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di gara-2 di Val Thorens, secondo appuntamento stagionale di skicross. 🔗 Leggi su Oasport.it
SkiCross, esordio da sogno: Deromedis trionfa e Zorzi firma la doppietta azzurra a Val Thorens
Esordio con vittoria per Simone Deromedis che nella prima tappa di Coppa del Mondo di Skicross in Val Thorens ha dominato portandosi a casa i primi 100 punti della stagione. Dietro di lui Edoardo Zorzi per una doppietta mai avvenuta nella storia Azzurra.
LIVE Skicross, Val Thorens 2025 in DIRETTA: doppietta storica Deromedis-Zorzi! Italia da urlo! - 15:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di skicross i Val Thorens.
LIVE Skicross, Val Thorens 2025 in DIRETTA: azzurri per una nuova impresa! - Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda gara di skicross di Val Thorens, valevole per ...
