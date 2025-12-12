LIVE Skicross Val Thorens 2025 in DIRETTA | dalle 12.30 gli ottavi maschili

Oasport.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale gli ottavi maschili di Skicross a Val Thorens 2025, a partire dalle 12.30. Dopo la doppietta storica di ieri con Deromedis e Zorzi, l'Italia torna in pista per confermare i risultati e continuare la sua corsa nella competizione. Restate aggiornati per tutti gli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:16 Dopo la storica doppietta di ieri firmata Deromedis-Zorzi l’Italia ci riprova. Ben 5 gli azzurri al via con i due saliti sul podio in gara-1, Zuech, Tomasoni e Cazzaniga. 12:12 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di gara-2 di Val Thorens, secondo appuntamento stagionale di skicross.Poco meno di 20 minuti al via degli ottavi maschili. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda gara di skicross di Val Thorens, valevole per la Coppa del Mondo di sci freestyle 20252026. Dopo la splendida e storica doppietta firmata Deromedis-Zorzi, la truppa azzurra prova a risalire sul podio nel secondo appuntamento sulle nevi della località sciistica transalpina. 🔗 Leggi su Oasport.it

live skicross val thorens 2025 in diretta dalle 1230 gli ottavi maschili

© Oasport.it - LIVE Skicross, Val Thorens 2025 in DIRETTA: dalle 12.30 gli ottavi maschili

live skicross val thorensLIVE Skicross, Val Thorens 2025 in DIRETTA: doppietta storica Deromedis-Zorzi! Italia da urlo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:22 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara di skicross i Val Thorens. Secondo oasport.it

LIVE Skicross, Val Thorens 2025 in DIRETTA: azzurri per una nuova impresa! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda gara di skicross di Val Thorens, valevole per ... Lo riporta oasport.it

Allez les Bleus! 2014 Ski Cross Medal Ceremony live from Val Thorens.

Video Allez les Bleus! 2014 Ski Cross Medal Ceremony live from Val Thorens.