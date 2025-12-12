LIVE Skicross Val Thorens 2025 in DIRETTA | dalle 12.30 gli ottavi maschili

Segui in tempo reale gli ottavi maschili di Skicross a Val Thorens 2025, a partire dalle 12.30. Dopo la doppietta storica di ieri con Deromedis e Zorzi, l'Italia torna in pista per confermare i risultati e continuare la sua corsa nella competizione. Restate aggiornati per tutti gli sviluppi della gara.

12:16 Dopo la storica doppietta di ieri firmata Deromedis-Zorzi l'Italia ci riprova. Ben 5 gli azzurri al via con i due saliti sul podio in gara-1, Zuech, Tomasoni e Cazzaniga. 12:12 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di gara-2 di Val Thorens, secondo appuntamento stagionale di skicross.Poco meno di 20 minuti al via degli ottavi maschili. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda gara di skicross di Val Thorens, valevole per la Coppa del Mondo di sci freestyle 20252026. Dopo la splendida e storica doppietta firmata Deromedis-Zorzi, la truppa azzurra prova a risalire sul podio nel secondo appuntamento sulle nevi della località sciistica transalpina.