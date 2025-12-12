LIVE Sci di fondo Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | poker azzurro in finale! Pellegrino-Carollo puntano in alto

Segui in tempo reale la gara di Sci di Fondo Team Sprint a Davos 2025, dove l’Italia ha conquistato una qualificazione storica in finale. Pellegrino e Carollo si preparano a puntare in alto, mentre le altre squadre azzurre si contendono un posto sul podio. Resta aggiornato per tutte le ultime notizie e i risultati live dall’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.57: per il momento è tutto, le quattro squadre azzurre sono qualificate per la finale. Appuntamento dalle 17.00 per le finali della Team Sprint di Davos 15.54: Si sistemano le cose: queste le squadre qualificate per la finale maschile: Norveglia 1, Norvegia 2, Italia 1, Svezia 1, Svizzera 2, Italia, 2, Svezia 2, Germania, Francia 1, Finlandia 1, Austria 1, Slovenia, Svizzera 1, Spagna e Cechia 15.52: Molto bene le due squadre azzurre; Italia 1 è terza alle spalle di Norvegia 1 e Norvegia 2 ma il sistema informatico ha qualche problema perchè ora insersce Estonia in testa alla classifica con i due estoni lontanissimi dalle prime posizioni.

