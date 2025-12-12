LIVE Sci di fondo Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | Pellegrino in coppia con Martino Carollo

Segui in tempo reale la gara di sci di fondo Team Sprint TL a Davos 2025. Pellegrino, in coppia con Martino Carollo, si sfiderà insieme agli altri atleti per conquistare il podio. Aggiorna la diretta per tutte le ultime novità e i risultati della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 15.05: Ganz quinta al traguardo. Dahlqvist, Gimmler e Ribom hanno i primi tre tempi 15.04: De Martin Pinter seconda all’intermedio 15.03: Ganza ha il quinto tempo su sette all’intermedio 15.02: Dahlqvist e Ribom migliori due tempi all’intermedio 15.00: le due squadre azzurre nella gara femminile: Ganz e De Martin e Cassol e Monsorno 14.58: Nel 2024 il risultato della Team sprint femminile fu: 1) Svezia – 2) Norvegia – 3) Svizzera. In campo maschile, invece, 1) Norvegia – 2) Svizzera – 3) Svezia. L’impressione è che queste siano anche le possibili griglie di partenza per le gare di oggi ma Italia e anche qualche altra nazionale possono dire la loro. Oasport.it

Pellegrino guida il team azzurro nella “sua” Davos: trittico con team sprint, sprint e 10 km in tecnica libera 10 dicembre 2025 SCI DI FONDO Sarà la tecnica libera l’asssoluta protagonista nella terza tappa di Coppa del Mondo, in programma nella svizzera Dav - facebook.com facebook