LIVE Sci di fondo Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | l’Italia acciuffa il primo podio della stagione!

Segui in tempo reale la staffetta sprint di sci di fondo a Davos 2025, dove l’Italia conquista il suo primo podio stagionale. Un risultato importante in vista delle prossime competizioni olimpiche, con gli atleti italiani pronti a dare il massimo. Resta aggiornato per tutte le emozioni e gli sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:50 Si chiude qui la Diretta LIVE della team sprint di Davos (SUI) che regala all’Italia dello sci di fondo il primo podio stagionale, nel format che potrebbe regalarci la medaglia alle Olimpiadi. CLASSIFICA TEAM SPRINT MASCHILE: NORVEGIA I (Klaebo-Valnes). ITALIA I (BARP-PELLEGRINO). SVEZIA I (Grahn-Anger). SVIZZERA I. FINLANDIA I. 17:48 Ricordiamo che Elia Barp era caduto al primo giro! E’ stato poi molto bravo a rientrare, Pellegrino ha fatto il resto. 17:45 Seconda Italia I! Un maestro come sempre Pellegrino, sempre e in ogni tipo di situazione ingarbugliata e in cui serve leggere gli spazi in cui infilarsi. Oasport.it

