LIVE Sci di fondo Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | iniziata la finale maschile Barp-Pellegrino ci provano!

Segui in tempo reale la finale maschile del Team Sprint di sci di fondo a Davos 2025. La competizione promette spettacolo, con la Norvegia favorita grazie al finisseur Klaebo, ma anche Italia, Norvegia II e Francia puntano alla vittoria in una sfida molto equilibrata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIATA LA FINALE MASCHILE! 17:26 In una finale maschile che si preannuncia molto tirata ma anche dominata da Norvegia I, visto che dispone del migliore finisseur del mondo (Klaebo), poi dietro chiunque tra Italia I, Norvegia II (Amundsen-Vike) e Francia I (Jouve-Chappaz) potrebbe scamparla. 17:23 Ci siamo, manca sempre meno alla finale della team sprint maschile. 17:20 CLASSIFICA TEAM SPRINT DONNE DAVOS (SUI) SVEZIA I. NORVEGIA II. NORVEGIA I. GERMANIA I. SVEZIA II. 9. ITALIA I 12. ITALIA II 17:18 La grande battuta è Svezia II che non va neanche sul podio ed era la seconda favorita della vigilia. Oasport.it

