LIVE Sci di fondo Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | iniziata la fase finale Italia I per il podio

Segui in tempo reale la fase finale del Team Sprint TL a Davos 2025, con l’Italia in corsa per il podio. La competizione, ormai agli sgoccioli, sta offrendo emozioni e sorprese. Alle 16:55 è iniziata la finale donne, con Pellegrino pronto a rappresentare l’Italia come porta bandiera alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIATA LA FINALE DONNE! 16:55 Pellegrino che sarà porta bandiera alle Olimpiadi di Milano Cortina, ormai imminenti. Questo format insieme allo skiathlon uomini le speranze di renderle un sogno per noi! Attenzione alla staffetta! 16:50 Se al femminile sarà bagarre tra Svezia I, Svezia II e Norvegia I, al maschile non si sa chi potrebbe essere terzo. Ipotizzando una Norvegia I straripante con la collaudata coppia Klaebo-Valnes, chissà se Amundsen e Vike faranno un sol boccone di Italia I e Francia I, che è l’antagonista azzurra per un posto sul podio, a meno di imprevisti. Oasport.it

