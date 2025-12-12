LIVE Sci di fondo Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | inizia la fase finale Pellegrino-Barp puntano al podio

12 dic 2025

Segui in tempo reale la fase finale del Team Sprint di sci di fondo a Davos 2025. Pellegrino e Barp puntano al podio, mentre le competizioni femminili inizieranno alle 17:00. Resta aggiornato con le ultime notizie e i risultati live della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16:30 Ancora 30? di attesa e poi sarà fase finale della team sprint femminile, al via alle 17:00. Subito dopo toccherà agli uomin con Pellegrino-Barp che si giocano il posto vacante sul podio con Norvegia I e II. 15.57: per il momento è tutto, le quattro squadre azzurre sono qualificate per la finale. Appuntamento dalle 17.00 per le finali della Team Sprint di Davos 15.54: Si sistemano le cose: queste le squadre qualificate per la finale maschile: Norveglia 1, Norvegia 2, Italia 1, Svezia 1, Svizzera 2, Italia, 2, Svezia 2, Germania, Francia 1, Finlandia 1, Austria 1, Slovenia, Svizzera 1, Spagna e Cechia 15. Oasport.it

