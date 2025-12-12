LIVE Sci di fondo Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA | cade la Francia che chance per Italia I!!

Segui in diretta il Team Sprint di sci di fondo a Davos 2025, con aggiornamenti su Italia e altre nazionali coinvolte. La competizione si infiamma, con emozioni e sorprese, tra cadute e strategie vincenti. Rimani aggiornato su tutte le tappe e gli ultimi sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 56 – Spagna con Pueyo e Pantebe in lotta clamorosamente. GIRO 56 – La Norvegia se ne va. Svezia II e Italia I agganciati, c’è anche la Germania. Prova a rientrare la Francia ma è lontanissimo Jouve. GIRO 56 – Inizia la penultima frazione! Barp qui deve dare tutto. Francia a +7?!! GIUUUU LA FRANCIAAA! SVEZIA e AUSTRIA giù!! Pellegrino deve portarsi davanti ma Anger gli chiude la porta, scala qualche posizione! Norvegia I e II davanti con Anger e la Francia che ha Chappaz. 17:39 Adesso ogni contatto potrebbe essere fatale! Mamma mia, ci sono ancora 12 squadre lì. Oasport.it LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA: iniziata la fase finale, Italia I per il podio - Ricordiamo che la differenza in questo format si fa nelle ultime 4 frazioni, spesso nelle ultime due. oasport.it A che ora lo sci di fondo oggi: startlist Team Sprint tl Davos, tv, streaming, italiani in gara - Scatterà oggi, venerdì 12 dicembre, a Davos, in Svizzera, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025- oasport.it Pellegrino guida il team azzurro nella “sua” Davos: trittico con team sprint, sprint e 10 km in tecnica libera 10 dicembre 2025 SCI DI FONDO Sarà la tecnica libera l’asssoluta protagonista nella terza tappa di Coppa del Mondo, in programma nella svizzera Dav - facebook.com facebook © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Team Sprint tl Davos 2025 in DIRETTA: cade la Francia, che chance per Italia I!!

