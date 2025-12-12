LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | una stupenda Laura Pirovano sale in vetta!

Segui in tempo reale la discesa di St. Moritz 2025, con aggiornamenti live sulla gara di sci alpino. La competizione è serrata, e tra le protagoniste si fa notare Laura Pirovano, salita in vetta. Restate con noi per tutte le ultime notizie e i momenti salienti della discesa.

I PETTORALI DI PARTENZA 10.39 Al primo rilevamento l'austriaca è nettamente in vantaggio di 0.25 al primo intermedio e di 0.44 al secondo. Altro livello proprio. 10.38 Johnson conclude ottava a 43 centesimi. Ricordiamo che Nicol Delago è quinta a 0.43. Adesso l'austriaca Cornelia Huetter ci dirà se Laura Pirovano potrà veramente sognare il podio tanto agognato nella sua carriera. 10.38 L'americana Breezy Johnson è dietro di 0.18 al secondo intermedio. 10.36 PRIMAAAAAAAAAA!!! Nessuna ha sciato come Laura Pirovano nel tratto più tecnico della pista, eccezionale! Non aveva mai sciato così bene in carriera, stupenda!