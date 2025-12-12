LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | una stupenda Laura Pirovano sale in vetta!
Segui in tempo reale la discesa di St. Moritz 2025, con aggiornamenti live sulla gara di sci alpino. La competizione è serrata, e tra le protagoniste si fa notare Laura Pirovano, salita in vetta. Restate con noi per tutte le ultime notizie e i momenti salienti della discesa.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.39 Al primo rilevamento l’austriaca è nettamente in vantaggio di 0.25 al primo intermedio e di 0.44 al secondo. Altro livello proprio. 10.38 Johnson conclude ottava a 43 centesimi. Ricordiamo che Nicol Delago è quinta a 0.43. Adesso l’austriaca Cornelia Huetter ci dirà se Laura Pirovano potrà veramente sognare il podio tanto agognato nella sua carriera. 10.38 L’americana Breezy Johnson è dietro di 0.18 al secondo intermedio. 10.36 PRIMAAAAAAAAAAAAA!!! Nessuna ha sciato come Laura Pirovano nel tratto più tecnico della pista, eccezionale! Non aveva mai sciato così bene in carriera, stupenda! Aveva 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
IL MORSO DI SOFI Goggia azzanna la prima cronometrata di discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino! A St. Moritz è suo il terzo miglior tempo assoluto! ?: “Nelle parti tecniche sono andata bene. È stata una prova discreta”. Domani si torna i - facebook.com Vai su Facebook
