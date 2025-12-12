LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | partenza alle 10.15 Goggia pettorale n15

Segui in tempo reale la Discesa di St. Moritz 2025, in programma alle 10.15. La prima gara veloce femminile della stagione si svolge il 12 dicembre, mentre da fine ottobre sono stati protagonisti slalom e gigante. Resta aggiornato sui pettorali e le ultime notizie live dalla competizione.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 9.47 Subito una provocazione: la prima gara veloce della stagione arriva al 12 dicembre per le donne, quando da fine ottobre abbiamo assistito solo a slalom e giganti a ripetizione. Vi sembra giusto? Ma soprattutto, ha senso tutto questo? Ripetiamo: 12 dicembre, non novembre. 9.45 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della discesa femminile di St. Moritz, che inizierà alle 10.15. Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima discesa libera femminile in programma a St. Moritz (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: partenza alle 10.15, Goggia pettorale n.15

IL MORSO DI SOFI Goggia azzanna la prima cronometrata di discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino! A St. Moritz è suo il terzo miglior tempo assoluto! ?: “Nelle parti tecniche sono andata bene. È stata una prova discreta”. Domani si torna i - facebook.com Vai su Facebook

IL MORSO DI SOFI Goggia azzanna la prima cronometrata di discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino! A St. Moritz è suo il terzo miglior tempo assoluto! ?: “Nelle parti tecniche sono andata bene. È stata una prova discreta”. Domani si torna i Vai su X

LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Goggia sfida l’amica Vonn. I pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima discesa libera femminile ... Si legge su oasport.it

Quando lo sci alpino oggi, discesa St. Moritz: orario, startlist, tv, streaming - Dopo le due prove disputate nei giorni scorsi, a partire da oggi, venerdì 12 dicembre, con la prima discesa in programma, si inizierà davvero a fare sul ... Segnala oasport.it

Spettacolare Marco Odermatt in Val Gardena - Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25

Video Spettacolare Marco Odermatt in Val Gardena - Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25 Video Spettacolare Marco Odermatt in Val Gardena - Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25