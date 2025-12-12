LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | Lindsey Vonn umilia tutte a 41 anni!
Segui in tempo reale la Discesa di St. Moritz 2025 di Sci alpino, dove Lindsey Vonn, a 41 anni, ha dimostrato ancora una volta il suo talento, dominando la gara. Restate aggiornati con gli ultimi risultati e gli sviluppi della competizione, mentre gli atleti si sfidano sulla pista svizzera in un evento imperdibile.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.59 La classifica aggiornata: 1 Lindsey VONN – Stati Uniti – 1:29.63 2 Mirjam PUCHNER – Austria – 1:30.79 +1.16 3 Sofia GOGGIA – Italia – 1:30.94 +1.31 4 Emma AICHER – Germania – 1:31.04 +1.41 5 Cornelia HUETTER – Austria – 1:31.05 +1.42 6 Laura PIROVANO – Italia – 1:31.21 +1.58 6 Kira WEIDLE-WINKELMANN – Germania – 1:31.21 +1.58 8 Nina ORTLIEB – Austria – 1:31.31 +1.68 9 Ariane RAEDLER – Austria – 1:31.37 +1.74 10 Nicol DELAGO – Italia – 1:31.57 +1.94 10.59 Nadia Delago è 18ma a 2.70. 10.58 La norvegese Marte Monsen è 18ma a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
IL MORSO DI SOFI Goggia azzanna la prima cronometrata di discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino! A St. Moritz è suo il terzo miglior tempo assoluto! ?: “Nelle parti tecniche sono andata bene. È stata una prova discreta”. Domani si torna i - facebook.com Vai su Facebook
