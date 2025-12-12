LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | Lindsey Vonn oltre lo scorrere del tempo dominio a 41 anni! Amarezza per Goggia
Segui in tempo reale la discesa di St. Moritz 2025, con Lindsey Vonn che a 41 anni dimostra ancora il suo talento, dominando la gara. Sconfitta amara per Goggia, mentre la competizione si prepara a ripetersi domani alle 10.45. Restate con noi per aggiornamenti e diretta continua.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.54 Domani si replica: seconda discesa alle 10.45. Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Un saluto sportivo. 11.53 La classifica generale aggiornata: 1 Mikaela SHIFFRIN – Stati Uniti – 458 2 Lara COLTURI – Albania – 302 3 Alice ROBINSON – Nuova Zelanda – 296 4 Julia SCHEIB – Austria – 280 5 Paula MOLTZAN – Stati Uniti – 267 6 Camille RAST – Svizzera – 263 7 Lena DUERR – Germania – 260 8 Sara HECTOR – Svezia – 244 9 Zrinka LJUTIC – Croazia – 218 10 Wendy HOLDENER – Svizzera – 167 11 Emma AICHER – Germania – 159 12 Thea Louise STJERNESUND – Norvegia – 155 13 Katharina LIENSBERGER – Austria – 121 14 Sofia GOGGIA – Italia – 120 15 Valerie GRENIER – Canada – 104 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
