LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | LEGGENDA SENZA TEMPO! Lindsey Vonn domina a 41 anni con distacchi abissali! Goggia fuori dal podio

In questa giornata di sci alpino a St. Moritz, Lindsey Vonn continua a stupire a 41 anni, dominando la discesa con distacchi impressionanti. Sorprese e emozioni si susseguono, con Goggia fuori dal podio e un'inaspettata performance di Egger. Segui la diretta live per aggiornamenti in tempo reale su questa spettacolare gara.

11.18 Quella di Egger è una sorpresa assurda: non era mai andata oltre un 18° posto in Coppa del Mondo. Questo piazzamento risaliva al marzo scorso a Kvitfjell. 11.17 L'austriaca Christina Ager è 21ma a 2.55. 11.15 Niente podio per Sofia Goggia. Stupisce l'austriaca Magdalena Egger, 24 anni: è seconda a 98 centesimi da Vonn. Primo podio in carriera per lei. 11.14 Vonn, a quasi 8 anni di distanza dall'ultima, festeggia la vittoria n.83 in carriera, la 44ma in discesa. Parlare di leggenda non è abbastanza, siamo oltre. 11.13 Grandissima gara della francese Romane Miradoli con il pettorale n.