LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | LEGGENDA SENZA TEMPO! Lindsey Vonn domina a 41 anni con distacchi abissali! Goggia fuori dal podio
In questa giornata di sci alpino a St. Moritz, Lindsey Vonn continua a stupire a 41 anni, dominando la discesa con distacchi impressionanti. Sorprese e emozioni si susseguono, con Goggia fuori dal podio e un'inaspettata performance di Egger. Segui la diretta live per aggiornamenti in tempo reale su questa spettacolare gara.
11.18 Quella di Egger è una sorpresa assurda: non era mai andata oltre un 18° posto in Coppa del Mondo. Questo piazzamento risaliva al marzo scorso a Kvitfjell. 11.17 L'austriaca Christina Ager è 21ma a 2.55. 11.15 Niente podio per Sofia Goggia. Stupisce l'austriaca Magdalena Egger, 24 anni: è seconda a 98 centesimi da Vonn. Primo podio in carriera per lei. 11.14 Vonn, a quasi 8 anni di distanza dall'ultima, festeggia la vittoria n.83 in carriera, la 44ma in discesa. Parlare di leggenda non è abbastanza, siamo oltre. 11.13 Grandissima gara della francese Romane Miradoli con il pettorale n.
AZZURRE SCATENATE Goggia ancora protagonista in Coppa del Mondo di sci alpino! Come ieri, Sofi chiude con il terzo miglior tempo la prova cronometrata di discesa libera! ? Fantastica Laura Pirovano al quarto posto! Che partenza a St. Moritz!
IL MORSO DI SOFI Goggia azzanna la prima cronometrata di discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino! A St. Moritz è suo il terzo miglior tempo assoluto! ?: "Nelle parti tecniche sono andata bene. È stata una prova discreta". Domani si torna i
