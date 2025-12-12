LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | iniziata la gara con tante assenze

Segui in tempo reale la discesa di St. Moritz 2025, la gara di sci alpino che si sta svolgendo con numerose assenze tra i migliori atleti. La competizione è appena iniziata, con i pettorali di partenza e aggiornamenti live per non perdere nessuna emozione.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.16 Ortlieb molto guardinga, non si è presa rischi. 1’31?31 il tempo dell’austriaca. Attenzione ora all’emergente svizzera Malorie Blanc. Subito una outsider importante. 10.15 Iniziata la discesa di St. Moritz. In pista Nina Ortlieb. 10.13 La prima a partire sarà l’austriaca Nina Ortlieb, al rientro dopo la frattura alla gamba destra patita nel gennaio scorso. 10.12 Attenzione all’eterna Lindsey Vonn: in prova ha impressionato. Partirà con il n.16, appena dopo Sofia Goggia. La loro amicizia reggerà anche qualora, come prevedibile, diventino acerrime rivali in questa stagione? 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: iniziata la gara con tante assenze

IL MORSO DI SOFI Goggia azzanna la prima cronometrata di discesa libera della Coppa del Mondo di sci alpino! A St. Moritz è suo il terzo miglior tempo assoluto! ?: "Nelle parti tecniche sono andata bene. È stata una prova discreta". Domani si torna i

Spettacolare Marco Odermatt in Val Gardena - Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25