LIVE Sci alpino Discesa St Moritz 2025 in DIRETTA | Goggia sfida l’amica Vonn I pettorali di partenza

Segui in tempo reale la discesa libera femminile di St. Moritz 2025, con Goggia e Vonn protagoniste di un duello emozionante. Rimani aggiornato sugli sviluppi e sui risultati più recenti di questa prima prova della stagione di sci alpino.

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della prima discesa libera femminile in programma a St. Moritz (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.15 italiane, ci saranno 61 atlete da 18 Paesi. In casa Italia saranno ben nove le azzurre al via della gara odierna sulle 61 totali al cancelletto di partenza: Nicol Delago partirà col 3, Laura Pirovano col 10, Sofia Goggia col 15, Nadia Delago col 20, Elena Curtoni col 22, Roberta Melesi col 25, Sara Thaler col 42, Vicky Bernardi col 47 e Sara Allemand col 49.

