LIVE Nuoto Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA | Quadarella brillante negli 800 sl! Bene Mancini e Cocconcelli Dalle 17.55 le altre finali

Segui in tempo reale i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025, con protagonisti come Quadarella negli 800 stile libero, e ottimi risultati per Mancini e Cocconcelli. L'evento offre numerose finali, aggiornamenti e performance di alto livello, con inizio alle 17.55. Resta con noi per tutte le emozioni e gli aggiornamenti live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.39: A metà gara Marchello in 3’47?14, Lamberti, Griffante 11.37. Ai 200 Marchello, Lamberti, Bertoni 11.27: Dopo le premiazioni la serie veloce degli 800 stile libero uomini. Questi i protagonisti: 0 ITA ROBERTO Nicola G.S. Marina Militare – G.A.M. Team ssd – Brescia 1999 7’46.64* 1 ITA VOLPE Francesco C.S.Portici asd 2008 7’41.45* 2 ITA BERTONI Filippo Circolo Canottieri Aniene 2006 7’38.14* 3 ITA MARCHELLO Davide Centro Sportivo Esercito – Aurelia Nuoto asd 2001 7’34.97* 4 ITA GRIFFANTE Tommaso Leosport Nice Footwear 2005 7’32.15* 5 ITA DE TULLIO Luca GS Fiamme Oro – Circolo Canottieri Aniene 2003 7’33. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA: Quadarella brillante negli 800 sl! Bene Mancini e Cocconcelli. Dalle 17.55 le altre finali

Un giuliese ai campionati italiani di nuoto vasca corta 2025 Freccia Rossa Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2025 FRECCIA ROSSA. Una rassegna che si svolgerà con formula a serie, prevedendo cinque sessioni di gara, a partire dal pomeriggio dell’11 - facebook.com Vai su Facebook

DA OASPORT - #Nuoto #Sportintv #AlessandraMao #AlessandroMiressi Campionati Italiani nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 11 dicembre, tv, streaming, big azzurri in gara: Oggi, giovedì 11 dicembre, prima giornata dei campionati italiani invernali di nuoto Vai su X

Quando i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta oggi: orari 12 dicembre, tv, streaming - Oggi, venerdì 12 dicembre, seconda giornata dei campionati italiani invernali di nuoto in vasca corta a Riccione. Come scrive oasport.it

LIVE Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA: entra in scena Carlos D’Ambrosio, attenzione a Di Pietro e Lazzari - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11. Riporta oasport.it

61° Settecolli IP 2025 - Day 1 - Heats / Batterie

Video 61° Settecolli IP 2025 - Day 1 - Heats / Batterie Video 61° Settecolli IP 2025 - Day 1 - Heats / Batterie