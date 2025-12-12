LIVE Nuoto Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA | entra in scena Carlos D’Ambrosio occhio a Di Pietro e Lazzari

Segui in tempo reale la seconda giornata dei Campionati Italiani di nuoto vasca corta 2025. Tra le principali protagonisti, Carlos D’Ambrosio, con attenzione anche a Di Pietro e Lazzari. Resta aggiornato sugli sviluppi delle gare e sugli eventi più emozionanti di questa importante manifestazione natatoria.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2025 in vasca corta. Alla piscina Comunale di Riccione si disputa l'ultima grande manifestazione nazionale di un 2025 che ha regalato tante soddisfazione al nuoto azzurro. Tante le assenze, inevitabili a causa dei programmi di tante star azzurre (Ceccon, Razzetti, oltre a Curtis e Bottazzo che negli States sono di stanza) di trascorrere qualche mese in un altro continente e a causa del virus influenzale che ha colpito buona parte della squadra azzurra di ritorno da Lublino.