LIVE Nuoto Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA | entra in scena Carlos D’Ambrosio occhio a Di Pietro e Lazzari

Oasport.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale la seconda giornata dei Campionati Italiani di nuoto vasca corta 2025. Tra le principali protagonisti, Carlos D’Ambrosio, con attenzione anche a Di Pietro e Lazzari. Resta aggiornato sugli sviluppi delle gare e sugli eventi più emozionanti di questa importante manifestazione natatoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti invernali di nuoto 2025 in vasca corta. Alla piscina Comunale di  Riccione si disputa l’ultima grande manifestazione nazionale di un 2025 che ha regalato tante soddisfazione al nuoto azzurro. Tante le assenze, inevitabili a causa dei programmi di tante star azzurre (Ceccon, Razzetti, oltre a Curtis e Bottazzo che negli States sono di stanza) di trascorrere qualche mese in un altro continente e a causa del virus influenzale che ha colpito buona parte della squadra azzurra di ritorno da Lublino. 🔗 Leggi su Oasport.it

