LIVE Nuoto Campionati Italiani vasca corta 2025 in DIRETTA | entra in scena Carlos D’Ambrosio attenzione a Di Pietro e Lazzari

Segui in diretta i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta 2025, con protagonisti Carlos D’Ambrosio, Di Pietro e Lazzari. La prima sessione mattutina inizia alle 10:25 con le serie più veloci dei 50m farfalla. Resta aggiornato su tutte le emozioni e i risultati di questa importante competizione nazionale.

10.23: Il programma prevede per oggi la prima sessione mattutina che scatterà con le serie più veloci dalle 10:25 con i 50m farfalla M, 10.30 100m misti F, 10.36 200m rana M, 10.55 800m stile libero F, 11.10 200m misti M, 11.25 100m dorso F, 11.38 800m stile libero. 10.20: Una seconda chance la cercheranno anche atleti come Alessandro Miressi e Sofia Morini, rimasti fuori dalla spedizione tricolore in Polonia e desiderosi di lasciare il segno in ciò che resta del 2025, con l'obiettivo di rilanciare le proprie ambizioni in vista di ciò che verrà. 10.17: Grande curiosità su quello che potrà fare la 14enne veneta, in costante ascesa nelle sue specialità e forse desiderosa di conquistare un titolo tricolore, come accaduto quest'anno nei 200 stile libero degli Assoluti primaverili in lunga.