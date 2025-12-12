LIVE Biathlon Sprint Hochfilzen 2025 in DIRETTA | super secondo poligono di Giacomel

Segui in tempo reale la Sprint Femminile di Biathlon a Hochfilzen 2025, con aggiornamenti sulla gara e i pettorali di partenza. Le azioni più emozionanti e le performance dei biathleti sono disponibili in diretta, con un focus particolare sul super secondo poligono di Giacomel. Rimani aggiornato per non perdere i momenti salienti di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 12.18 Un errore in piedi per Pircher che però spara in 19.2. Ottima gara dell’azzurro che al debutto in Coppa del Mondo mostra tutto il proprio talento. 12.17 Zero in piedi di Chrisitansen che è ottavo dopo il secondo poligono con un distacco di 31.9 da Giacomel. Tra Giacomel e la vittoria c’è solamente Eric Perrot. 12.17 Perrot passa ai 7.6 km con 6.0 secondi di ritardo da Giacomel. 12.16 ERRORE DI SAMUELSSON!! Lo svedese, che aveva fatto un gran tempo nel secondo giro, si chiama fuori dalla lotta per il podio 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint Hochfilzen 2025 in DIRETTA: super secondo poligono di Giacomel

