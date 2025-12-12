LIVE Biathlon Sprint Hochfilzen 2025 in DIRETTA | STRAORDINARIO!! Giacomel incanta ed ottiene una splendida vittoria

Segui in tempo reale la Sprint di Hochfilzen 2025, un evento emozionante nel mondo del biathlon. Giacomel si distingue conquistando una vittoria straordinaria, regalando momenti di grande spettacolo. Aggiorna la diretta per non perdere nessuna emozione e scopri i pettorali di partenza e tutti i dettagli di questa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 12.26 Sessantatreesima posizione per Christoph Pircher. L’azzurro ha chiuso con due errori ed un distacco di 2:47.0 da Giacomel. L’italiano ha mostrato buone cose al poligono al debutto in Coppa del Mondo 12.25 Ottava posizione per Christiansen che chiude a 35.1 secondi ed è davanti a Samuelsson. Il norvegese non ha commesso errori 12.24 Samuelsson chiude in ottava posizione a 39.2 secondi da Giacomel. Lo svedese è andato fortissimo quest’oggi, considerando che ha chiuso con due errori al poligono 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

