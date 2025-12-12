LIVE Biathlon Sprint Hochfilzen 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via Giacomel guida la spedizione azzurra
Tra pochi minuti prende il via la sprint di Hochfilzen 2025, una tappa importante del circuito di biathlon. Con Giacomel in testa alla spedizione azzurra, gli atleti si preparano a sfidarsi sulla pista. Segui la diretta live per aggiornamenti in tempo reale sulla competizione e sui pettorali di partenza della sprint femminile.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 11.17 Per trovare il vincitore di questa gara molto probabilmente bisogna guardare in casa Norvegia. Ad Oestersund il team norge ha dimostrato di non aver patito il ritiro dei due fratelli Boe, trovando una nuova arma letale in Johan-Olav Botn. Il giovane norvegese ha vinto l’individuale e la sprint, chiudendo al terzo posto nell’inseguimento. Tra i norvegesi tornano in Coppa del Mondo Johannes Dale-Skjevald, grande protagonista della prima tappa di Ibu Cup, e Vebjoern Soerum che prendono il posto di Sivert Bakken ed Endre Stroemsheim. 🔗 Leggi su Oasport.it
Biathlon – Le startlist delle sprint di Hochfilzen: Bionaz e Carrara i primi azzurri a scendere in pista - facebook.com Vai su Facebook
“ ” La reazione di Minkkinen che scopre in diretta di avere il pettorale giallo è semplicemente fantastica #Biathlon #Sprint #Minkkinen Vai su X
LIVE! Biathlon venerdì 12 dicembre 2025, Sprint maschile e Sprint femminile a Hochfilzen, diretta e aggiornamenti: Giacomel, Vittozzi, Wierer, Hofer - Inizia il weekend lungo di Hochfilzen, seconda tappa di Coppa del Mondo. Riporta eurosport.it
Coppa del mondo di biathlon 2025 – 2026 a Hochfilzen: risultati e classifica LIVE - Scopri di seguito i risultati live della seconda tappa della stagione. Si legge su olympics.com
Biathlon Season 24/25 - Sprint Women - Hochfilzen (AUT)