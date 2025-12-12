LIVE Biathlon Sprint Hochfilzen 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via Giacomel guida la spedizione azzurra

Tra pochi minuti prende il via la sprint di Hochfilzen 2025, una tappa importante del circuito di biathlon. Con Giacomel in testa alla spedizione azzurra, gli atleti si preparano a sfidarsi sulla pista. Segui la diretta live per aggiornamenti in tempo reale sulla competizione e sui pettorali di partenza della sprint femminile.

I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.15 11.17 Per trovare il vincitore di questa gara molto probabilmente bisogna guardare in casa Norvegia. Ad Oestersund il team norge ha dimostrato di non aver patito il ritiro dei due fratelli Boe, trovando una nuova arma letale in Johan-Olav Botn. Il giovane norvegese ha vinto l'individuale e la sprint, chiudendo al terzo posto nell'inseguimento. Tra i norvegesi tornano in Coppa del Mondo Johannes Dale-Skjevald, grande protagonista della prima tappa di Ibu Cup, e Vebjoern Soerum che prendono il posto di Sivert Bakken ed Endre Stroemsheim.